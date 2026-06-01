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Balade en vélo électrique Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre

Balade en vélo électrique Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre mardi 30 juin 2026.

Lieu : Centre Social Jaligny/Neuilly

Adresse : 1 rue de la Bertranne

Ville : 03220 Jaligny-sur-Besbre

Département : Allier

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Jaligny-sur-Besbre

Balade en vélo électrique

Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 09:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Balade en vélo électrique organisé par le Centre social Jaligny/Neuilly
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Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74  csrjaligny-neuilly@orange.fr

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English :

Electric bike ride organized by the Jaligny/Neuilly social center

L’événement Balade en vélo électrique Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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