Balade en vélo électrique Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre
Balade en vélo électrique Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre mardi 30 juin 2026.
Jaligny-sur-Besbre
Balade en vélo électrique
Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 09:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Balade en vélo électrique organisé par le Centre social Jaligny/Neuilly
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Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
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English :
Electric bike ride organized by the Jaligny/Neuilly social center
L’événement Balade en vélo électrique Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire