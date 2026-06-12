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Balade découverte des moulières Hauteville-sur-Mer

Balade découverte des moulières Hauteville-sur-Mer

Balade découverte des moulières Hauteville-sur-Mer vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 30 Avenue de l'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Balade découverte des moulières

30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Découverte des moulières à l’office de tourisme.
Réservation obligatoire.   .

30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Balade découverte des moulières

L’événement Balade découverte des moulières Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme

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