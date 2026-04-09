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Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile Hauteville-sur-Mer

Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile Hauteville-sur-Mer

Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile Hauteville-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 4 Avenue du Sud

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile à Hauteville-sur-Mer.   .

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 58 37 

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English : Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile

L’événement Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Coutances Tourisme

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