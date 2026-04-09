Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile Hauteville-sur-Mer
Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile Hauteville-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.
Hauteville-sur-Mer
Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile
4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile à Hauteville-sur-Mer. .
4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 58 37
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English : Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile
L’événement Régate du Ronquet Captain Maillard célèbre les 60 ans de l’école de voile Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Coutances Tourisme
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