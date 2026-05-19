Balade découverte des oiseaux et aquarelle Place du Barry Pontacq
Balade découverte des oiseaux et aquarelle Place du Barry Pontacq samedi 13 juin 2026.
Pontacq
Balade découverte des oiseaux et aquarelle
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Partons à la découverte des oiseaux des jardins en cheminant en bord de champs, de foret ou dans un parc urbain. Nous apprendrons à reconnaitre les chants les plus simples, à les identifier et les observerons aux jumelles.
Ensuite, pendant une heure nous vous proposerons de poursuivre ces rencontres avec les oiseaux, en les dessinant au moyen de formes très simples et en ajoutant de la couleur par l’aquarelle. Tout le matériel est fourni. Cet atelier est accessible aux débutants. .
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 35 25 96
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English : Balade découverte des oiseaux et aquarelle
L’événement Balade découverte des oiseaux et aquarelle Pontacq a été mis à jour le 2026-05-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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