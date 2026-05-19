Atelier Papa’pillon Place du Barry Pontacq

Pontacq

Atelier Papa’pillon

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Et si on s’amusait à t’ajouter un nœud papillon pour montrer à Papa ? Viens customiser ta photo avec des papiers, des couleurs…. le fameux nœud papillon, et offre une photo de toi spéciale et encadrée pour ton papa ! Atelier proposé par Christine. Matériel fourni. .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 39 55

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English : Atelier Papa’pillon

L’événement Atelier Papa’pillon Pontacq a été mis à jour le 2026-05-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran