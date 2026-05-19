Atelier Papa’pillon Place du Barry Pontacq
Atelier Papa’pillon Place du Barry Pontacq mercredi 17 juin 2026.
Pontacq
Atelier Papa’pillon
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 16:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Et si on s’amusait à t’ajouter un nœud papillon pour montrer à Papa ? Viens customiser ta photo avec des papiers, des couleurs…. le fameux nœud papillon, et offre une photo de toi spéciale et encadrée pour ton papa ! Atelier proposé par Christine. Matériel fourni. .
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 39 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Papa’pillon
L’événement Atelier Papa’pillon Pontacq a été mis à jour le 2026-05-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Pontacq (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier cartes et pliages Place du Barry Pontacq 30 mai 2026
- Atelier concert Doux éclat Rue des Prés de Moureu Pontacq 30 mai 2026
- Festival flipper Sud-Ouest rue du Stade Pontacq 6 juin 2026
- Festival flipper Sud-Ouest rue du Stade Pontacq 7 juin 2026
- Atelier photo Place du Barry Pontacq 12 juin 2026