Marché des producteurs et commerçants locaux Pontacq
Marché des producteurs et commerçants locaux Pontacq samedi 11 juillet 2026.
Pontacq
Marché des producteurs et commerçants locaux
Place Huningue Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Achète un plateau, choisis tes produits et consomme les sur place et en musique avec le groupe les Allumettes. .
Place Huningue Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aaj@mairie-pontacq.fr
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English : Marché des producteurs et commerçants locaux
L’événement Marché des producteurs et commerçants locaux Pontacq a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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