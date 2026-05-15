Pontacq

Marché des producteurs et commerçants locaux

Place Huningue Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Achète un plateau, choisis tes produits et consomme les sur place et en musique avec le groupe les Allumettes. .

Place Huningue Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aaj@mairie-pontacq.fr

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English : Marché des producteurs et commerçants locaux

L’événement Marché des producteurs et commerçants locaux Pontacq a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran