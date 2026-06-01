Fête de la musique Pontacq
Fête de la musique Pontacq dimanche 21 juin 2026.
Pontacq
Fête de la musique
Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
15h30, parc saint Frai orchestre musique de film, chorale les Poulettes, goûter offert par MeO. Buvette.
19h, espace Capdevielle-Fidel groupe Bananas Lamas et groupe Simia Nova. Foodtruck.
En cas de mauvais temps, les animations de l’après-midi seront déplacées à la salle de théâtre de la mairie. Les animations du soir se dérouleront à la salle Pierre Lacaze. .
Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 53 50 05
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Pontacq a été mis à jour le 2026-06-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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