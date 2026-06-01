Pontacq

Fête de la musique

Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

15h30, parc saint Frai orchestre musique de film, chorale les Poulettes, goûter offert par MeO. Buvette.

19h, espace Capdevielle-Fidel groupe Bananas Lamas et groupe Simia Nova. Foodtruck.

En cas de mauvais temps, les animations de l’après-midi seront déplacées à la salle de théâtre de la mairie. Les animations du soir se dérouleront à la salle Pierre Lacaze. .

Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 53 50 05

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Pontacq a été mis à jour le 2026-06-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran