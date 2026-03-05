Balade découverte des plantes médicinales

Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 11:00:00

fin : 2026-04-22 12:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Partez à la découverte des plantes et arbres médicinaux qui nous entourent lors d’une balade guidée de 1h30 sur les sentiers entre terre et mer. Une belle occasion d’apprendre à reconnaître les plantes et leurs usages tout en profitant de la nature. Animation organisée par l’Association Les Simples de Nos Jardins. Informations pratiques Sur réservation au 06 85 06 68 31. Le lieu de départ de la balade vous sera communiqué lors de la réservation. À partir de 5 ans. .

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 06 68 31

