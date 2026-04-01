Atelier céramique (adultes modelage) Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer
Atelier céramique (adultes modelage) Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer jeudi 16 avril 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Atelier céramique (adultes modelage)
Les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16 21:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Viens modeler, créer et donner vie à la terre ! Sur réservation. Merci de nous envoyer votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de participants (4 à 5 places par atelier). Arrhes à déposer à la boutique (chèque ou espèces), encaissés le jour de l’atelier. .
Les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 39 07 43
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English :
L’événement Atelier céramique (adultes modelage) Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-30 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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