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Mai à Vélo 2026, Commune Binic Etables sur mer, Binic-Étables-sur-Mer

Mai à Vélo 2026, Commune Binic Etables sur mer, Binic-Étables-sur-Mer

Mai à Vélo 2026, Commune Binic Etables sur mer, Binic-Étables-sur-Mer vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Commune Binic Etables sur mer

Adresse : Place Jean Heurtel, 22680 Binic-Étables-sur-Mer, France

Ville : 22680 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Commune Binic Etables sur mer Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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