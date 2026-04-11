Sortie nature la palourde d’un pas léger Binic-Étables-sur-Mer
Sortie nature la palourde d’un pas léger Binic-Étables-sur-Mer mercredi 15 avril 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Sortie nature la palourde d’un pas léger
Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 11:30:00
fin : 2026-04-15 14:00:00
Date(s) :
2026-04-15
La palourde est une espèce très connue qui est possible de manger crue à l’instar des huîtres. Semblable à la pêche à la coque, mais moins facile à dénicher, vous prendrez plaisir à les trouver comme s’il s’agissait des pièces d’un trésor cachées dans le sable.
Le lieu exact vous sera communiqué après réservation en ligne sur le site monsieur-jean.fr. .
Plage Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Sortie nature la palourde d’un pas léger Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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