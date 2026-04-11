Binic-Étables-sur-Mer

Sortie nature la palourde d’un pas léger

Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 11:30:00

fin : 2026-04-15 14:00:00

Date(s) :

2026-04-15

La palourde est une espèce très connue qui est possible de manger crue à l’instar des huîtres. Semblable à la pêche à la coque, mais moins facile à dénicher, vous prendrez plaisir à les trouver comme s’il s’agissait des pièces d’un trésor cachées dans le sable.

Le lieu exact vous sera communiqué après réservation en ligne sur le site monsieur-jean.fr. .

Plage Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature la palourde d’un pas léger Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme