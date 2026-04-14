Voyage à vélo : projection de « L’œil du cyclo », Cinéma Le Korrigan 22680 Binic-Etables sur Mer, Binic-Étables-sur-Mer

Voyage à vélo : projection de « L’œil du cyclo » Jeudi 30 avril, 20h00 Cinéma Le Korrigan 22680 Binic-Etables sur Mer Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00

En février 2022, les bretons Léa et Brewenn sont partis pour un tour d’Europe à vélo, sans assistance électrique, ni entraînement préalable mais avec le sourire ! L’objectif était de prouver qu’il est possible de voyager en limitant son impact sur l’environnement, de prôner un mode de voyage plus lent, plus sobre et de partir à la rencontre de personnes qui agissent dans ce sens. Vous y croyez ? Les deux protagonistes seront présents à cette projection pour répondre à vos questions ! Retrouvez la bande-annonce du documentaire ici https://www.youtube.com/watch?v=6RjT2B9uErY

Cet évènement sera également l’occasion d’ouvrir les animations proposées par la Ville dans le cadre de l’évènement national « Mai à vélo ».

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Un tour d’Europe sans bouger de son siège, ça vous dit ?

Voies recyclables