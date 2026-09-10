Balade découverte du parc du château de Fertot, Château de Fertot, 58470 Gimouille, Gimouille

Informations pratiques

Balade découverte du parc du château de Fertot Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Fertot, 58470 Gimouille Nièvre

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le parc agricole et paysager du château de Fertot à Gimouille, propriété au XIXe siècle du comte de Moncorps, a été aménagé par le paysagiste nivernais Paul de Lavenne, comte de Choulot. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le CAUE de la Nièvre propose un parcours découverte du site mêlant observations et lecture d’extraits de la théorie sur l’art des jardins du paysagiste.

Château de Fertot, 58470 Gimouille 7 Fertôt, 58470 Gimouille Gimouille 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 71 66 90 »}, {« type »: « email », « value »: « caue58.documentation@gmail.com »}]

Partez à la découverte du parc agricole et paysager du château de Fertot à Gimouille, dessiné au XIXe siècle par le célèbre paysagiste nivernais Paul de Lavenne, comte de Choulot. château parc

© Pauline Sauveur