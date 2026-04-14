Balade découverte du parc du château de Luanges, Luanges 58130 Urzy, Urzy

Balade découverte du parc du château de Luanges Samedi 6 juin, 14h00 Luanges 58130 Urzy Nièvre

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Le parc agricole et paysager du château de Luanges à Urzy, propriété au XIXe siècle de Charles Leblanc de Lespinasse, est dessiné en 1862 par le paysagiste nivernais Paul de Lavenne, comte de Choulot. À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le CAUE de la Nièvre propose un parcours découverte du site mêlant observations et lecture d’extraits de la théorie sur l’art des jardins du paysagiste.

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Partez à la découverte du parc agricole et paysager du château de Luanges à Urzy, dessiné au XIXe siècle par le célèbre paysagiste nivernais Paul de Lavenne, comte de Choulot. château parc

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