Balade « Découverte du quartier Guist’hau et du théâtre Francine Vasse » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes
vendredi 28 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Adulte, Senior
Après avoir exploré le quartier Guist’hau et son histoire, plongez dans les coulisses du Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants ! Venez à la rencontre des équipes, visitez la scène, les loges et autres endroits cachés du Théâtre. L’occasion également d’un petit café, d’un thé ou d’un sirop pour découvrir la nouvelle programmation de spectacles en théâtre et en danse. Visite proposée par Françoise de Cossette, guide-conférencière, et Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 à partir du mardi 16 juin (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 1,5 km
Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-decouverte-du-quartier-guisthau-et-du-theatre-francine-vasse
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