Balade découverte du village de Saint-Jean-Ligoure

Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Avis à tous les curieux désireux de voyager dans le temps Anne-Marie Cubertafon, greeter et habitante passionnée de Saint-Jean-Ligoure, vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir les merveilles historiques de son petit village. Entre église, châteaux, jardin anglais, moulin à porcelaine, passé équestre, sources et vierges protectrices, ce bourg renferme bien des curiosités qui ne demandent qu’à vous être dévoilées…

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place. .

Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

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English : Balade découverte du village de Saint-Jean-Ligoure

L’événement Balade découverte du village de Saint-Jean-Ligoure Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus