Balade découverte du village, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre

Informations pratiques

Balade découverte du village 19 et 20 septembre Église Saint Germain Yvelines

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Promenade commentée pour découvrir ou redécouvrir Condé sur Vesgre au détour d’anecdotes.

Tout public, départ à l’église Saint germain à 14 h. Durée 2 h

Réservation en mairie souhaitée ou sur mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr

Église Saint Germain 30 Rue de la Vesgre 78113 Condé-sur-Vesgre Condé-sur-Vesgre 78113 Yvelines Île-de-France 0134870430 [{« type »: « email », « value »: « mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr »}] Eglise Saint Germain de Condé sur Vesgre

Voûte, boiseries, mobilier, statuaires, vitraux classés à découvrir. parkings à proximité, accueil personnes à mobilité réduite facilité

Circuit « Balade découverte du village »

©florence lion