Balade découverte du village, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Germain · Condé-sur-Vesgre
Informations pratiques
Balade découverte du village 19 et 20 septembre Église Saint Germain Yvelines
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Promenade commentée pour découvrir ou redécouvrir Condé sur Vesgre au détour d’anecdotes.
Tout public, départ à l’église Saint germain à 14 h. Durée 2 h
Réservation en mairie souhaitée ou sur mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr
Église Saint Germain 30 Rue de la Vesgre 78113 Condé-sur-Vesgre Condé-sur-Vesgre 78113 Yvelines Île-de-France 0134870430 [{« type »: « email », « value »: « mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr »}] Eglise Saint Germain de Condé sur Vesgre
Voûte, boiseries, mobilier, statuaires, vitraux classés à découvrir. parkings à proximité, accueil personnes à mobilité réduite facilité
Circuit « Balade découverte du village »
©florence lion