Informations pratiques

Le Cellier

Balade découverte en bateau sur la Loire

Lieu-dit Beaurivage Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Partez pour 1h30 de balade sur la Loire à bord d’une toue cabanée entre Nantes et Ancenis.

Vous souhaitez découvrir La Loire en toute tranquillité ?

Pour écouter le chant des oiseaux, observer leur envol et contempler les rayons du soleil se refléter dans l’eau, Détours en Loire vous propose une balade pour découvrir la magie et les paysages de la Loire Les Folies Siffait, La Tour d’Oudon, le vignoble des Génaudières, le Château de Louis de Funès, le village de la Patache ou encore les vestiges de la citadelle de Champtoceaux.

Agrémentez la promenade d’un panier apéro à base de produits locaux pour un moment convivial.

Balade sous réserve des conditions de navigation. .

Lieu-dit Beaurivage Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 30 84 89 contact@detoursenloire.fr

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English :

Enjoy a 1h30 cruise on the Loire aboard a toue cabanée between Nantes and Ancenis.

L’événement Balade découverte en bateau sur la Loire Le Cellier a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44