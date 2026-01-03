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Visite de l’église Saint-Martin, Place Saint-Méen Le Cellier, Le Cellier

Visite de l’église Saint-Martin, Place Saint-Méen Le Cellier, Le Cellier

Visite de l’église Saint-Martin, Place Saint-Méen Le Cellier, Le Cellier vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Place Saint-Méen Le Cellier

Adresse : Place Saint-Méen

Ville : 44850 Le Cellier

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite de l’église Saint-Martin 18 – 20 septembre Place Saint-Méen Le Cellier Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Eglise de style néo-roman byzantin, avec des fresques remarquables des frères Lemasson.
Parcours de visite audioguidée

Place Saint-Méen Le Cellier Place Saint-Méen Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0686442592
Eglise de style néo-roman byzantin, avec des fresques remarquables des frères Lemasson.

Commune du Cellier ©

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