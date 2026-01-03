Visite de l’église Saint-Martin, Place Saint-Méen Le Cellier, Le Cellier
Visite de l’église Saint-Martin, Place Saint-Méen Le Cellier, Le Cellier vendredi 18 septembre 2026.
Visite de l’église Saint-Martin 18 – 20 septembre Place Saint-Méen Le Cellier Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Eglise de style néo-roman byzantin, avec des fresques remarquables des frères Lemasson.
Parcours de visite audioguidée
Place Saint-Méen Le Cellier Place Saint-Méen Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0686442592
Eglise de style néo-roman byzantin, avec des fresques remarquables des frères Lemasson.
Commune du Cellier ©
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