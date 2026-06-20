Randonnée Sur les traces de Louis de Funès Salle Louis de Funès Le Cellier

Informations pratiques

Le Cellier

Randonnée Sur les traces de Louis de Funès

Salle Louis de Funès 23 rue de bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez participer à une journée randonnée Sur les traces de Louis de Funès le Samedi 11 juillet !

Randonnée Sur les traces de Louis de Funès sur réservation.

Au programme:

– Visites guidées

– Rencontres avec ceux qui l’ont connu

– Projections d’archives sur Louis de Funès

– À partir de 13 h, randonnée d’une dizaine de kilomètres au départ de la salle de Funès

– Petites animations surprises.

– Pot de l’amitié à l’île neuve sur l’île neuve

– Tombola en fin de journée. .

Salle Louis de Funès 23 rue de bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 61 70 43 surlestracesdelouis@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a hiking day titled In the Footsteps of Louis de Funès on Saturday, July 11!

L’événement Randonnée Sur les traces de Louis de Funès Le Cellier a été mis à jour le 2026-06-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis