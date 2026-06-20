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AGENDA · Le Cellier

Randonnée Sur les traces de Louis de Funès Salle Louis de Funès Le Cellier

samedi 11 juillet 2026 · Salle Louis de Funès · Le Cellier

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle Louis de Funès
Adresse
23 rue de bel air
Ville
44850 Le Cellier
Département
Loire-Atlantique
Tarif
13 13

Le Cellier

Randonnée Sur les traces de Louis de Funès

Salle Louis de Funès 23 rue de bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Venez participer à une journée randonnée Sur les traces de Louis de Funès le Samedi 11 juillet !
Randonnée Sur les traces de Louis de Funès sur réservation.

Au programme:

– Visites guidées
– Rencontres avec ceux qui l’ont connu
– Projections d’archives sur Louis de Funès
– À partir de 13 h, randonnée d’une dizaine de kilomètres au départ de la salle de Funès
– Petites animations surprises.
– Pot de l’amitié à l’île neuve sur l’île neuve
– Tombola en fin de journée.   .

Salle Louis de Funès 23 rue de bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 61 70 43  surlestracesdelouis@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a hiking day titled In the Footsteps of Louis de Funès on Saturday, July 11!

L’événement Randonnée Sur les traces de Louis de Funès Le Cellier a été mis à jour le 2026-06-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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