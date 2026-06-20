Randonnée Sur les traces de Louis de Funès Salle Louis de Funès Le Cellier
samedi 11 juillet 2026 · Salle Louis de Funès · Le Cellier
Informations pratiques
Le Cellier
Randonnée Sur les traces de Louis de Funès
Salle Louis de Funès 23 rue de bel air Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez participer à une journée randonnée Sur les traces de Louis de Funès le Samedi 11 juillet !
Randonnée Sur les traces de Louis de Funès sur réservation.
Au programme:
– Visites guidées
– Rencontres avec ceux qui l’ont connu
– Projections d’archives sur Louis de Funès
– À partir de 13 h, randonnée d’une dizaine de kilomètres au départ de la salle de Funès
– Petites animations surprises.
– Pot de l’amitié à l’île neuve sur l’île neuve
– Tombola en fin de journée. .
Salle Louis de Funès 23 rue de bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 61 70 43 surlestracesdelouis@outlook.fr
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English :
Come join us for a hiking day titled In the Footsteps of Louis de Funès on Saturday, July 11!
L’événement Randonnée Sur les traces de Louis de Funès Le Cellier a été mis à jour le 2026-06-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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