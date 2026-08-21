Balade découverte « L’art dans la ville », Ville de Maurepas, Maurepas

Informations pratiques

Balade découverte « L’art dans la ville » Samedi 19 septembre, 15h00 Ville de Maurepas Yvelines

Chaussures confortables conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Si certains artistes précurseurs ont déjà fait sortir l’art dans la rue au cours des années 1960 et si le 1% artistique a contribué à faire sortir l’art contemporain des musées, Jacques Riboud, créateur de la Cité Centre de Maurepas, sera néanmoins l’un des précurseurs du recours à l’art pour donner une âme à des unités urbaines répétitives. Un parcours à travers la Ville de Maurepas, à la rencontre des œuvres qui ponctuent son paysage urbain.

Rdv : Maison de Sologne (rue de Sologne, 78310 Maurepas)

Ville de Maurepas Avenue de Sologne 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « president@maurepas-hier-aujourdhui.com »}] Avant la création de la Ville Nouvelle, la commune de Maurepas s’est développée au cours des années 1960 sous l’impulsion du promoteur Jacques Riboud. Intégrée ensuite à la Ville Nouvelle, qu’elle quitte en 1983, elle rejoint à nouveau Saint-Quentin-en-Yvelines en 2016. Elle est aujourd’hui l’une des communes les plus riches en art urbain dans l’agglomération. Elle compte près de 50 œuvres, essentiellement réparties entre sculptures et mosaïques monumentales, où dominent les artistes Gérard Ramon et Robert Lesbounit, liés à la société Riboud.

Visite commentée

La Danse de Gérard Ramon © Association Maurepas d’hier et aujourd’hui