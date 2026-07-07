Balade découverte le jardin des Tourelles Jardin des Tourelles Dinard
jeudi 23 juillet 2026 · Jardin des Tourelles · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Balade découverte le jardin des Tourelles
Jardin des Tourelles 20 Avenue Édouard VII Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Animation organisée par le CCAS de Dinard.
“Le jardin des Tourelles” et son quartier
Une invitation à la déambulation dans ce jardin à l’anglaise qui offre une palette végétale et une promenade dans ce quartier à la découverte des origines des rues et des demeures environnantes.
Public adulte/seniors
Informations auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou ccas@ville-dinard.fr .
Jardin des Tourelles 20 Avenue Édouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
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English :
L’événement Balade découverte le jardin des Tourelles Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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