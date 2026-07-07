Balade découverte le jardin des Tourelles Jardin des Tourelles Dinard

Informations pratiques

Dinard

Balade découverte le jardin des Tourelles

Jardin des Tourelles 20 Avenue Édouard VII Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Animation organisée par le CCAS de Dinard.

“Le jardin des Tourelles” et son quartier

Une invitation à la déambulation dans ce jardin à l’anglaise qui offre une palette végétale et une promenade dans ce quartier à la découverte des origines des rues et des demeures environnantes.

Public adulte/seniors

Informations auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou ccas@ville-dinard.fr .

Jardin des Tourelles 20 Avenue Édouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

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English :

L’événement Balade découverte le jardin des Tourelles Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme