Balade-découverte Le Noyer et autres plantes comestibles du Midi Corrézien au Moulin de la Vie Contée Ligneyrac mercredi 29 juillet 2026.

Ligneyrac

Balade-découverte Le Noyer et autres plantes comestibles du Midi Corrézien au Moulin de la Vie Contée

74 Bas d’Issole Ligneyrac Corrèze

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

Balade autour du site du Moulin La Vie Contée (site de culture de Noyers, de production d’huile de noix et d’autres produits tirés de ces fruits à coque) à la découverte des usages passés ou présents du Noyer et des plantes sauvages typiques du Midi Corrézien

Tracé court et facile

Animation encadrée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V), sur réservation

Durée 1h30

Possibilité d’inclure, à l’issue de chacune de ces animations, une visite métier de 45 mn

Une dégustation gourmande des produits de la boutique est proposée en fin d’animation. .

74 Bas d’Issole Ligneyrac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 02 60 49

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English : Balade-découverte Le Noyer et autres plantes comestibles du Midi Corrézien au Moulin de la Vie Contée

L’événement Balade-découverte Le Noyer et autres plantes comestibles du Midi Corrézien au Moulin de la Vie Contée Ligneyrac a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme