Balade-découverte Le Noyer et autres plantes comestibles du Midi Corrézien au Moulin de la Vie Contée Ligneyrac
Balade-découverte Le Noyer et autres plantes comestibles du Midi Corrézien au Moulin de la Vie Contée Ligneyrac mercredi 29 juillet 2026.
Ligneyrac
Balade-découverte Le Noyer et autres plantes comestibles du Midi Corrézien au Moulin de la Vie Contée
74 Bas d’Issole Ligneyrac Corrèze
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26
Balade autour du site du Moulin La Vie Contée (site de culture de Noyers, de production d’huile de noix et d’autres produits tirés de ces fruits à coque) à la découverte des usages passés ou présents du Noyer et des plantes sauvages typiques du Midi Corrézien
Tracé court et facile
Animation encadrée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V), sur réservation
Durée 1h30
Possibilité d’inclure, à l’issue de chacune de ces animations, une visite métier de 45 mn
Une dégustation gourmande des produits de la boutique est proposée en fin d’animation. .
74 Bas d’Issole Ligneyrac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 02 60 49
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English : Balade-découverte Le Noyer et autres plantes comestibles du Midi Corrézien au Moulin de la Vie Contée
L’événement Balade-découverte Le Noyer et autres plantes comestibles du Midi Corrézien au Moulin de la Vie Contée Ligneyrac a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme