Balade découverte March’en conscience A la mairie Lortet

Lortet

Balade découverte March’en conscience

A la mairie 3 La Carrère Débat Lortet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 08:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Accordez votre souffle au rythme de vos pas pour une immersion sensorielle unique. Entre ciel et terre, profitez de pauses yoga — de l’ancrage debout à la détente au sol — pour éveiller vos sens et libérer vos tensions. Plus qu’une marche, apprenez à transformer votre respiration en une alliée précieuse pour cultiver l’instant présent et retrouver cet équilibre dans votre vie de tous les jours.

Ouvert à tous places limitées à 15 pers. Boucle de 7km, 320m de dénivelé, difficulté 2/3/ Matériel conseillé sac à dos, tapis de yoga, chaussures et bâtons de marches, eau et encas/ En cas de pluie séance de yoga en salle

Animée par Stéphanie Laouilleau, Omahatha yoga certifiée gestion du stress et enseigne le yoga depuis 10 ans

Inscription auprès de l’Office de Tourisme Cœur des Pyrénées 05 62 39 00 46

En cas de pluie report à une date ultérieure .

A la mairie 3 La Carrère Débat Lortet 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 46

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English :

Tune your breath to the rhythm of your steps for a unique sensory immersion. Between heaven and earth, take advantage of yoga pauses from standing to relaxing on the ground to awaken your senses and release tension. More than just a walk, learn to transform your breathing into a precious ally for cultivating the present moment and rediscovering balance in your everyday life.

Open to all ? places limited to 15 people. 7km loop, 320m ascent, difficulty 2/3/ Recommended equipment: backpack, yoga mat, walking shoes and poles, water and snacks/ In case of rain: indoor yoga session

Led by Stéphanie Laouilleau, Omahatha yoga? certified in stress management and has been teaching yoga for 10 years

Registration with C?ur des Pyrénées Tourist Office: 05 62 39 00 46

L’événement Balade découverte March’en conscience Lortet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65