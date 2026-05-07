Balade découverte Secret des alignements LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste

La Barthe-de-Neste

Balade découverte Secret des alignements

LA BARTHE-DE-NESTE Au parking de la plantade La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Durée de l’animation 2h

Partez à la découverte des plantades, ces forêts façonnées par l’homme. Entre récits sur le peuplement ancien et observation de la biodiversité présente, portez un regard neuf sur l’avenir de notre patrimoine arboré.

Ouvert à tous places limitées à 25 personnes. Boucle de 4km, 58m de dénivelé, difficulté 1/3. Matériel conseillé chaussures de marches, eau. En cas de pluie report. Animée par Xavier de Muyser, responsable de secteur de La Barthe de Neste pour l’Office National des Forêts et Sophie Maillé, animatrice territoriale forêt à Nature En Occitanie

Inscription auprès de l’Office de Tourisme Cœur des Pyrénées 05 62 39 00 46

.

LA BARTHE-DE-NESTE Au parking de la plantade La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Duration: 2 hours

Discover plantations, the forests shaped by man. From stories of ancient settlement to observations of present-day biodiversity, take a fresh look at the future of our arboreal heritage.

Open to all ? places limited to 25 people. 4km loop, 58m ascent, difficulty 1/3. Recommended equipment: walking shoes, water. In case of rain: postponement. Led by Xavier de Muyser, sector manager for La Barthe de Neste, Office National des Forêts, and Sophie Maillé, forest territory coordinator, Nature En Occitanie

Registration with C?ur des Pyrénées Tourist Office: 05 62 39 00 46

L’événement Balade découverte Secret des alignements La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65