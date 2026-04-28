Val-Sonnette

Balade dégustation à Val-Sonnette Sainte-Agnès

null null Val-Sonnette Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:30:00

fin : 2026-08-18 20:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Cette balade viticole vous invite à explorer Val-Sonnette Sainte-Agnès entre patrimoine bâti, paysages vignerons et mise en perspective historique du territoire. Vous rencontrerez les vignerons (Domaine Wicky et Domaine des Marnes Blanches), ainsi que des producteurs locaux tels que la boulangerie La Pétrie, le GAEC de Savardine mais aussi un éleveur de volailles de Bresse et un horticulteur local, le Scioü.

Le parcours inclut la découverte historique du village (église, lavoir, maisons vigneronnes) et une lecture de paysage centrée sur les vignes environnantes, permettant de comprendre l’évolution des pratiques agricoles et du paysage.

La visite se conclura par une dégustation de produits locaux autour de la nouvelle salle des fêtes des Tilleuls.

Informations pratiques

• Visites guidées assurées par une guide agréée

• Durée environ 3h

• Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme

• Nombre de places limité

• Gratuit

• Visites chez les producteurs/artisans/artistes sous réserve de disponibilité .

null null Val-Sonnette 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade dégustation à Val-Sonnette Sainte-Agnès

L’événement Balade dégustation à Val-Sonnette Sainte-Agnès Val-Sonnette a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)