VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES DE GRUSSE Val-Sonnette

Grande rue Grusse Val-Sonnette Jura
Le Dimanche 6 Septembre 2026
Organisé par le Comité d’Embellissement de Grusse
Grande rue Grusse
Extérieur ombragé
2 € le ml
Grande rue Grusse Val-Sonnette 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 04 07 58
