Conférence de Jean-Charles Allain Le château fort de Saint-Laurent-la-Roche Mairie Val-Sonnette

Val-Sonnette

Conférence de Jean-Charles Allain Le château fort de Saint-Laurent-la-Roche

Mairie 1 Grande Rue Val-Sonnette Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Aujourd’hui, il ne reste pratiquement plus rien de visible du château fort de Saint-Laurent-la-Roche et bien des personnes qui montent au belvédère admirer la vue sur la Bresse et la statue de la Madone ignorent totalement qu’une immense place forte ait pu se dresser sur cet emplacement stratégique.

Des informations éparses et clairsemées ont été rassemblées sur l’état de ce château au cours de ses cinq siècles d’existence mouvementée. Des écrits d’historiens, des gravures anciennes et aussi des archives, dont certaines inédites, ont donné matière à dresser une chronologie des épisodes de guerre dans notre région, des incidents survenus au château, des inventaires et des travaux entrepris par des seigneurs de la famille

des Chalon et des Nassau ou par des capitaines-châtelains.

Pour retrouver l’emplacement des murs pratiquement tous disparus ou très peu discernables, de multiples indices ont été accumulés. Ils concernent les quelques restes archéologiques, la topographie, les différences de végétation et les effets de la sécheresse. Des techniques d’investigation ont complété ce recueil de données. Un survol de la zone par drone a fourni de nombreuses photographies aériennes et a permis de construire un jumeau numérique en 3 dimensions. De plus, le recours au LiDAR a mis en évidence des anomalies au sol révélatrices du tracé de murs anciens.

Une proposition de plans des différentes enceintes du château, de l’emplacement de plusieurs bâtiments (tour maîtresse, corps de logis, corps de garde, four…) et du bourg a pu alors être élaborée.

Toutes ces informations ont été fournies à des ingénieurs qui ont dû les transposer sur l’image en relief puis ensuite procéder à l’élévation des constructions. Ainsi, un essai de restitution en 3 D pourra être présenté de la forteresse et des remparts du bourg castral blotti au pied de la Roche. .

Mairie 1 Grande Rue Val-Sonnette 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@societe-emulation-jura.fr

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English : Conférence de Jean-Charles Allain Le château fort de Saint-Laurent-la-Roche

L’événement Conférence de Jean-Charles Allain Le château fort de Saint-Laurent-la-Roche Val-Sonnette a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)