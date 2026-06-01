Conférence de Vincent Claustre destins des juifs pendant la Seconde Guerre dans la zone non-occupée du Jura Mairie Val-Sonnette

Val-Sonnette

Conférence de Vincent Claustre destins des juifs pendant la Seconde Guerre dans la zone non-occupée du Jura

Mairie 1 Grande Rue Val-Sonnette Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Depuis notre contribution de 2016 sur l’accueil dans la zone non occupée du Jura des derniers juifs expulsés d’Alsace en juillet 1940, dont plus d’un millier sont restés réfugiés dans le Jura durant toute la guerre, nous avons recueilli plus d’une quarantaine de témoignages de situations vécues durant cette période par des juifs alsaciens ou non. Cet exposé en donnera quelques échos singuliers.

Il sera précédé par un rappel des différents modes de présence ou d’installation de juifs dans cette partie du Jura avant la guerre, puis des différents flux d’arrivée ou de passage en fonction du déroulement du conflit et des politiques et persécutions anti-juives en Europe et en France. Ces différentes situations seront illustrées par quelques cas individuels.

Suivront plusieurs explorations plus approfondies portant

– sur la création et le fonctionnement de l’antenne de l’Union Générale des Israélites de France installée à Lons-le-Saunier, 2 rue du Colonel-Mahon, compétente pour les zones non-occupées du Jura et de Saône-et-Loire et l’Ain, mêlée entre autre à une opération d’exfiltration étonnante de vieillards allemands.

– l’organisation du culte pour les expulsés alsaciens, notamment à Lons-le-Saunier dans un appartement du 46 rue Saint-Désiré.

– les trajectoires singulières des membres d’une famille d’expulsés alsaciens réfugiés à Mantry, dont une fille ayant épousé en 1941 à Lons un migrant polonais, installé comme commerçant avant-guerre au 42 rue Saint Désiré, une famille dont certains ont réussi et d’autres échoué à passer en Suisse… .

Mairie 1 Grande Rue Val-Sonnette 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@societe-emulation-jura.fr

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English : Conférence de Vincent Claustre destins des juifs pendant la Seconde Guerre dans la zone non-occupée du Jura

L’événement Conférence de Vincent Claustre destins des juifs pendant la Seconde Guerre dans la zone non-occupée du Jura Val-Sonnette a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)