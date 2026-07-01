Informations pratiques

Saint-Guiraud

Balade dégustation au coucher du soleil

Lieu communiqué à l’inscription Saint-Guiraud Hérault

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Garrigue, géologie et bons vins — une soirée suspendue entre ciel et Larzac.

Découvrons les paysages et la géologie des hauteurs de Saint-Guiraud au crépuscule. Partageons un pique-nique, puis rencontrons des vignerons de l’AOP Terrasses du Larzac.

Accompagnés par un guide passionné, nous explorons un territoire remarquable où se mêlent garrigues méditerranéennes, panoramas exceptionnels et curiosités géologiques. Tout au long du parcours, nous apprenons à décrypter les paysages et à comprendre l’histoire qui a façonné ce site au fil des millions d’années.

À l’approche du soir, laissons-nous séduire par les lumières du coucher de soleil sur les reliefs héraultais. La balade se poursuit dans une ambiance chaleureuse avec une rencontre avec des vignerons de l’AOP Terrasses du Larzac qui nous font découvrir leurs vins lors d’une dégustation commentée puis d’un pique-nique partagé (tiré du sac). .

Lieu communiqué à l’inscription Saint-Guiraud 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

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English :

Garrigue, geology, and good wines — an evening suspended between sky and Larzac.

L’événement Balade dégustation au coucher du soleil Saint-Guiraud a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup