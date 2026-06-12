Balade des Châteaux Chemin du Carrosse Martillac

Informations pratiques

Martillac

Balade des Châteaux

Chemin du Carrosse Château Rochemorin Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Balade des Châteaux Samedi 26 septembre 2026

Enfilez vos chaussures de marche et venez découvrir les magnifiques paysages de Martillac lors de notre Balade des Châteaux !

Parcours de 9,5 km avec la visite de 3 châteaux.

Départ à 14h30 précises depuis le Château de Rochefort à Martillac.

Le retrait des badges est obligatoire avant le départ, de 13h30 à 14h15.

Pour prolonger cette belle journée, vous pourrez profiter d’un repas suivi d’une soirée animée à partir de 20h. Le menu sera prochainement disponible sur notre site internet.

300 places disponibles uniquement pensez à réserver rapidement !

Date limite des inscriptions vendredi 18 septembre 2026.

Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial entre patrimoine et nature. .

Chemin du Carrosse Château Rochemorin Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 67 00 83

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English : Balade des Châteaux

L’événement Balade des Châteaux Martillac a été mis à jour le 2026-07-30 par Sud Bordeaux Tourisme