Balade des Châteaux Chemin du Carrosse Martillac
samedi 26 septembre 2026 · Chemin du Carrosse · Martillac
Informations pratiques
Martillac
Balade des Châteaux
Chemin du Carrosse Château Rochemorin Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Balade des Châteaux Samedi 26 septembre 2026
Enfilez vos chaussures de marche et venez découvrir les magnifiques paysages de Martillac lors de notre Balade des Châteaux !
Parcours de 9,5 km avec la visite de 3 châteaux.
Départ à 14h30 précises depuis le Château de Rochefort à Martillac.
Le retrait des badges est obligatoire avant le départ, de 13h30 à 14h15.
Pour prolonger cette belle journée, vous pourrez profiter d’un repas suivi d’une soirée animée à partir de 20h. Le menu sera prochainement disponible sur notre site internet.
300 places disponibles uniquement pensez à réserver rapidement !
Date limite des inscriptions vendredi 18 septembre 2026.
Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial entre patrimoine et nature. .
Chemin du Carrosse Château Rochemorin Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 67 00 83
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English : Balade des Châteaux
L’événement Balade des Châteaux Martillac a été mis à jour le 2026-07-30 par Sud Bordeaux Tourisme
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