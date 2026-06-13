Nettoyons la nature Stade Hervé de Venancourt Martillac

Martillac

Nettoyons la nature

Stade Hervé de Venancourt Route de Tout Vent Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE

Venez participer à une grande action citoyenne de nettoyage de notre environnement, le dimanche 27 septembre 2026 au Stade Hervé de Venancourt –

Arrivée 9h30

Départ 10h00

Après un accueil autour d’un café et d’une viennoiserie, des accompagnateurs et Élus encadreront les groupes sur les chemins avec tout le matériel nécessaire.

Ensemble, agissons pour une nature plus propre et plus saine. Évènement organisé par la Municipalité. .

Stade Hervé de Venancourt Route de Tout Vent Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 71 20 secretariat@mairie-martillac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nettoyons la nature

L’événement Nettoyons la nature Martillac a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme