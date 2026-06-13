Nettoyons la nature Stade Hervé de Venancourt Martillac
Nettoyons la nature Stade Hervé de Venancourt Martillac dimanche 27 septembre 2026.
Martillac
Nettoyons la nature
Stade Hervé de Venancourt Route de Tout Vent Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE
Venez participer à une grande action citoyenne de nettoyage de notre environnement, le dimanche 27 septembre 2026 au Stade Hervé de Venancourt –
Arrivée 9h30
Départ 10h00
Après un accueil autour d’un café et d’une viennoiserie, des accompagnateurs et Élus encadreront les groupes sur les chemins avec tout le matériel nécessaire.
Ensemble, agissons pour une nature plus propre et plus saine. Évènement organisé par la Municipalité. .
Stade Hervé de Venancourt Route de Tout Vent Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 71 20 secretariat@mairie-martillac.fr
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English : Nettoyons la nature
L’événement Nettoyons la nature Martillac a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme
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