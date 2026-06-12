Concert caritatif Jazz et Métal Pôle Culturel de Martillac Martillac

Informations pratiques

Martillac

Concert caritatif Jazz et Métal

Pôle Culturel de Martillac 1 Place Marcel Vayssière Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Concert Samedi 5 septembre 2026 au pôle culturel de Martillac.

Une soirée dédiée à la musique sous toute ses formes puisque un premier concert de jazz se tiendra avec Manu Norena, pianiste et compositeur de jazz, accompagné de Quentin Pavis à la batterie. Vous pouvez trouver ses 4 albums sur toutes les plateformes streaming (Spotify, Deezer…) et sur les réseaux sociaux.

En seconde partie le groupe de métal Color Full Death présentant la sortie de son premier album, le tout présenté par Sébastien Cauhapé comédien, scénariste et metteur en scène.

Cette soirée sera au bénéfice de l’Association Interphases Autisme qui œuvre pour l’intégration des enfants et adolescents avec troubles du spectre de l’autisme et propose des prises en charge psychoéducatives, conformes aux recommandations de la HAS. .

Pôle Culturel de Martillac 1 Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 01 53 30 emmanuelnorena@yahoo.fr

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English : Concert caritatif Jazz et Métal

L’événement Concert caritatif Jazz et Métal Martillac a été mis à jour le 2026-08-06 par Sud Bordeaux Tourisme