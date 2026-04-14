Balade des deux châteaux, Parking de la mairie, samedi 27juin 9h30, Saint-Jean-de-Chevelu

Balade des deux châteaux Samedi 27 juin, 09h30 Parking de la mairie, samedi 27juin 9h30 Savoie

Gratuit, Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Circuit de randonnée bucolique à la découverte d’une maison-forte de l’avant-pays savoyard. Repas tiré du sac sur son site magnifique, immortalisé par le peintre Balthus. Visites guidées par les propriétaires de la Maison-Forte restaurée puis du chantier de sauvegarde Mission Bern du dernier Château du 13ème siècle en Savoie. Retour par sentier de randonnée.

Départ samedi 27 juin 9h30 parking mairie de Saint-Jean de Chevelu. Prévoir chaussures de marche. Dénivelé 200m. Enfants obligatoirement accompagnés.

Gratuit, Sans réservation. Contact : ladefenseduchat@gmail.com

Parking de la mairie, samedi 27juin 9h30 68 route du col du chat Saint-Jean-de-Chevelu 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « ladefenseduchat@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:Ladefenseduchat@gmail.com »}]

Visite guidée d’une maison forte et d’un chantier de rénovation d’un château du 13ème siècle – Mission Bern Randonnée Château

Libre de droit