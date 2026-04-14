Balade des deux châteaux, Parking de la mairie, samedi 27juin 9h30, Saint-Jean-de-Chevelu

Balade des deux châteaux Samedi 27 juin, 09h30 Parking de la mairie, samedi 27juin 9h30 Savoie

Gratuit, Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Boucle de randonnée bucolique à la découverte d’ une maison-forte de l’avant pays savoyard. Repas tiré du sac sur son site immortalisé par le peintre Balthus.Visites guidées par les propriétaires de la Maison-Forte restaurée puis du chantier de sauvegarde Mission Bern du dernier Château du 13ème siècle en Savoie.

Parking de la mairie, samedi 27juin 9h30 68 route du col du chat Saint-Jean-de-Chevelu 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « ladefenseduchat@gmail.com »}]

Circuit de randonnée, visites guidées d’une maison-forte et d’un chantier de rénovation Mission Bern d’un château du 13ème siècle Randonnée Châteaux