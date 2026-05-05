Balade des Gueulatis, Chateau d’Hurigny, Hurigny

Balade des Gueulatis Dimanche 28 juin, 14h00 Chateau d’Hurigny Saône-et-Loire

Visite gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Au départ de la cour d’honneur du Château communal d’Hurigny, nous vous raconterons son histoire, ses propriétaires successifs et sa restauration après son rachat par la commune. Une marche d’environ 2 heures sur terrain plat vous conduira vers les hameaux et leurs curiosités architecturales, les lavoirs, puits, placettes. Vous traverserez l’immense parc du château en admirant les arbres centenaires. Les accompagnateurs vous conteront l’histoire de l’église et de ses vitraux après avoir déambulé dans les petites rues du bourg, à la recherche des anciens commerces aujourd’hui disparus, pénétré dans la cour de l’ancienne école racontant les traditions de la vigne avec l’alambic itinérant, et les vieux outils des vignerons installés sous le préau; ainsi que la place du monument aux morts et la croix des missions devant le porche de l’église. Vous terminerez par la chapelle du château, exceptionnellement ouverte à cette occasion. Elle a été restaurée entièrement par l’Association. Une série de photos vous montrera le point de départ de cette restauration et l’état actuel. Vous pourrez y contempler une splendide exposition de vitraux d’un artiste local mis en valeur dans des caissons rétroéclairés par nos soins. A la fin de la visite nous vous proposerons des publications sur notre patrimoine, réalisées par les membres de notre association qui y ont retracé l’histoire locale.

Chateau d’Hurigny 87 rue des Verchères 71870 HURIGNY Hurigny 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « christian.martin21@sfr.fr »}]

Déambulation à travers le village d’Hurigny. Découverte des puits, lavoirs, croix, placettes, chapelle et église. Eglise Chapelle

ASPH