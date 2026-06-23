Maisons-du-Bois-Lièvremont

Balade des héros Rassemblement automobile

Salle des Fëtes Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:30:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

A 8h30.

Organisée par le Rétro Club Sauget.

Balade de 200 km en voitures anciennes au profit de l’AME des Héros. Ouvert à tous.

Pas d’inscription mais si vous voulez nous prévenir d’avance de votre venue afin de pouvoir organiser au mieux ça serait avec plaisir.

Renseignements et réservations auprès du rétro club sauget. .

Salle des Fëtes Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 58 02 76 retroclubsauget@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade des héros Rassemblement automobile

L’événement Balade des héros Rassemblement automobile Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS