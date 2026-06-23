Balade des héros Rassemblement automobile Maisons-du-Bois-Lièvremont
Balade des héros Rassemblement automobile Maisons-du-Bois-Lièvremont samedi 5 septembre 2026.
Maisons-du-Bois-Lièvremont
Balade des héros Rassemblement automobile
Salle des Fëtes Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:30:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
A 8h30.
Organisée par le Rétro Club Sauget.
Balade de 200 km en voitures anciennes au profit de l’AME des Héros. Ouvert à tous.
Pas d’inscription mais si vous voulez nous prévenir d’avance de votre venue afin de pouvoir organiser au mieux ça serait avec plaisir.
Renseignements et réservations auprès du rétro club sauget. .
Salle des Fëtes Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 58 02 76 retroclubsauget@outlook.fr
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English : Balade des héros Rassemblement automobile
L’événement Balade des héros Rassemblement automobile Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS