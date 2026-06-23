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Balade des héros Rassemblement automobile Maisons-du-Bois-Lièvremont

Balade des héros Rassemblement automobile Maisons-du-Bois-Lièvremont samedi 5 septembre 2026.

Adresse
Salle des Fëtes
Ville
25650 Maisons-du-Bois-Lièvremont
Département
Doubs
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif
0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Maisons-du-Bois-Lièvremont

Balade des héros Rassemblement automobile

Salle des Fëtes Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:30:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

A 8h30.
Organisée par le Rétro Club Sauget.
Balade de 200 km en voitures anciennes au profit de l’AME des Héros. Ouvert à tous.
Pas d’inscription mais si vous voulez nous prévenir d’avance de votre venue afin de pouvoir organiser au mieux ça serait avec plaisir.
Renseignements et réservations auprès du rétro club sauget.   .

Salle des Fëtes Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 58 02 76  retroclubsauget@outlook.fr

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English : Balade des héros Rassemblement automobile

L’événement Balade des héros Rassemblement automobile Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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