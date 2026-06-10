Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Téléthon du Canton de Montbenoit Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont

Téléthon du Canton de Montbenoit Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont samedi 5 décembre 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Grande Rue

Ville : 25650 Maisons-du-Bois-Lièvremont

Département : Doubs

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : dimanche 6 décembre 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Maisons-du-Bois-Lièvremont

Téléthon du Canton de Montbenoit

Salle des Fêtes Grande Rue Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 12:00:00
fin : 2026-12-06 23:00:00

Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06

Le vendredi à partir de 18h30, le samedi à partir de 16h.
Organisé par la commune de Maisons du Bois Lièvremont.
Programme à venir.
Renseignements auprès de la mairie.   .

Salle des Fêtes Grande Rue Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 14 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Téléthon du Canton de Montbenoit

L’événement Téléthon du Canton de Montbenoit Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Maisons-du-Bois-Lièvremont (Doubs)