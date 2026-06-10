Téléthon du Canton de Montbenoit Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont samedi 5 décembre 2026.

Maisons-du-Bois-Lièvremont

Téléthon du Canton de Montbenoit

Salle des Fêtes Grande Rue Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 12:00:00

fin : 2026-12-06 23:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Le vendredi à partir de 18h30, le samedi à partir de 16h.

Organisé par la commune de Maisons du Bois Lièvremont.

Programme à venir.

Renseignements auprès de la mairie. .

Salle des Fêtes Grande Rue Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 14 43

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English : Téléthon du Canton de Montbenoit

L’événement Téléthon du Canton de Montbenoit Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS