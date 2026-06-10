Téléthon du Canton de Montbenoit Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont
Téléthon du Canton de Montbenoit Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont samedi 5 décembre 2026.
Maisons-du-Bois-Lièvremont
Téléthon du Canton de Montbenoit
Salle des Fêtes Grande Rue Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 12:00:00
fin : 2026-12-06 23:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Le vendredi à partir de 18h30, le samedi à partir de 16h.
Organisé par la commune de Maisons du Bois Lièvremont.
Programme à venir.
Renseignements auprès de la mairie. .
Salle des Fêtes Grande Rue Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 14 43
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English : Téléthon du Canton de Montbenoit
L’événement Téléthon du Canton de Montbenoit Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS