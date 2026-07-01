Balade des peintres Lagney rue Meselle Lagney
dimanche 19 juillet 2026 · rue Meselle · Lagney
Informations pratiques
Lagney
Balade des peintres Lagney
rue Meselle Mairie de Lagney Lagney Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le temps d’une journée, Lagney se transformera en galerie à ciel ouvert.
Rencontrez 25 artistes, assistez à des démonstrations en direct, participez à des ateliers, créez une fresque collective, participez au quizz et profitez d’animations gratuites pour toute la famille.
Restauration sur place avec food truck
Rendez-vous à la mairie pour récupérer votre carnet de route et partez à la rencontre des peintres locaux !Tout public
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rue Meselle Mairie de Lagney Lagney 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 65 24 67 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For one day, Lagney will be transformed into an open-air gallery.
Meet 25 artists, watch live demonstrations, participate in workshops, create a collaborative mural, take part in a quiz, and enjoy free activities for the whole family.
Food available on-site from a food truck
Stop by City Hall to pick up your guidebook and set out to meet the local artists!
L’événement Balade des peintres Lagney Lagney a été mis à jour le 2026-07-11 par MT TERRES TOULOISES