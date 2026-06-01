Neuvilly-en-Argonne

Balade des saveurs

Neuvilly-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 11:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Envie de prendre l’air, de goûter au terroir et de partager un moment convivial en famille ou entre amis ? La Balade des saveurs vous donne rendez-vous le dimanche 14 juin 2026 à Neuvilly-en-Argonne, pour une journée placée sous le signe de la nature et de la gourmandise. Au départ de l’étang des Bercettes, entre 8h30 et 11h, petits et grands pourront s’élancer sur un agréable circuit de 8 kilomètres. Facile et accessible, ce parcours a été pensé pour tous les publics, des jeunes marcheurs aux familles en quête d’une sortie détendue au grand air.

Mais ici, la balade prend une dimension toute particulière tout au long du chemin, les participants sont invités à faire des pauses gourmandes mais pas que … Ateliers, dégustations et animations ponctuent la balade, offrant une immersion savoureuse et relaxante … L’occasion idéale de découvrir autrement le territoire, à la fois avec les yeux… et les papilles.

Et pour prolonger ce moment de détente, une petite restauration est proposée sur place, dans une atmosphère conviviale et authentique

Gratuite et ouverte à tous grâce au soutien de la Communauté de communes et de ses partenaires, cette escapade gourmande s’annonce comme l’un des rendez-vous incontournables du début d’été. Une parenthèse idéale pour se reconnecter à la nature… et aux plaisirs simples du terroir.Tout public

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Neuvilly-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 88 42 22 tourisme@argonne-meuse.fr

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English :

Looking for some fresh air, a taste of local produce and the chance to share a convivial moment with family and friends? La Balade des saveurs invites you to Neuvilly-en-Argonne on Sunday June 14, 2026, for a day dedicated to nature and gourmet delights. Starting from the Etang des Bercettes, between 8:30 and 11 a.m., young and old alike can set off on a pleasant 8-kilometre circuit. Easy and accessible, this route has been designed for all ages, from young walkers to families looking for a relaxed outing in the fresh air.

But here, the walk takes on a very special dimension: all along the way, participants are invited to take gourmet breaks, but not only … Workshops, tastings and events punctuate the walk, offering a tasty and relaxing immersion… The ideal opportunity to discover the region in a different way, with both your eyes? and your taste buds.

And to prolong this moment of relaxation, a snack bar is available on site, in a convivial and authentic atmosphere

Free and open to all, thanks to the support of the Communauté de communes and its partners, this gourmet escapade promises to be one of the must-do events of the early summer. An ideal opportunity to reconnect with nature? and the simple pleasures of the land.

L’événement Balade des saveurs Neuvilly-en-Argonne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DU PAYS D’ARGONNE