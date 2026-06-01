Neuvilly-en-Argonne

Journée des espaces naturels sensibles

Neuvilly-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Laissez-vous tenter par une immersion en pleine nature à l’occasion de la Journée des Espaces Naturels Sensibles, organisée à Neuvilly-en-Argonne, sur le site de l’étang des Bercettes. Gratuite et ouverte à tous, cette journée festive et pédagogique promet un véritable bol d’air au cœur des paysages préservés de l’Argonne. De 8h30 à 17h, petits et grands sont invités à explorer ce site naturel d’exception à travers une multitude d’activités accessibles et conviviales. Que vous soyez amateur de randonnée, curieux de nature ou simplement en quête d’une sortie en famille, chacun pourra composer sa journée à son rythme.

Au programme des balades pour tous les goûts. Tout au long de la journée, des ateliers nature viennent enrichir l’expérience secrets des plantes, observation des libellules et papillons, ou encore activités créatives autour du brico nature . Les visiteurs pourront également s’initier à la pêche ou observer les oiseaux dans leur milieu naturel, pour une immersion encore plus complète.

Le village des partenaires , organisé autour de plusieurs espaces thématiques est dédié à la biodiversité, à l’alimentation durable, à la découverte du territoire et à la pêche. Associations, experts et passionnés seront présents pour échanger, sensibiliser et partager leurs connaissances dans une ambiance accessible et chaleureuse.

Pour prolonger ce moment de détente, une buvette et un espace de restauration permettront de savourer pleinement la journée, dans un cadre naturel apaisant. Pensée comme une invitation à découvrir, comprendre et s’émerveiller, la Journée des Espaces Naturels Sensibles est une belle occasion de (re)découvrir la richesse environnementale de la Meuse. Une escapade entre nature, pédagogie et convivialité, idéale pour se reconnecter à l’essentiel le temps d’une journéeTout public

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Neuvilly-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 87 40 12 environnement@argonne-meuse.fr

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English :

Let yourself be immersed in nature at the Journée des Espaces Naturels Sensibles, organized at Neuvilly-en-Argonne, on the Etang des Bercettes site. Free and open to all, this festive and educational day promises a breath of fresh air in the heart of the Argonne?s unspoilt landscapes. From 8:30 a.m. to 5 p.m., young and old alike are invited to explore this exceptional natural site through a multitude of accessible and convivial activities. Whether you’re an avid hiker, curious about nature or simply looking for a family outing, you’ll be able to plan your day at your own pace.

On the program: walks for all tastes. Throughout the day, nature workshops will enhance the experience: plant secrets, dragonfly and butterfly observation, or creative nature DIY activities. Visitors can also try their hand at fishing or observe birds in their natural environment, for an even more complete immersion experience.

The partners village , organized around several themed areas, is dedicated to biodiversity, sustainable food, discovering the region and fishing. Associations, experts and enthusiasts will be on hand to discuss, raise awareness and share their knowledge in a warm and accessible atmosphere.

A refreshment stall and food court will be available to prolong the day’s activities, in a soothing natural setting. Designed as an invitation to discover, understand and marvel, the Journée des Espaces Naturels Sensibles is a great opportunity to (re)discover the environmental wealth of the Meuse. An escapade of nature, education and conviviality, ideal for reconnecting with the essentials for a day

L’événement Journée des espaces naturels sensibles Neuvilly-en-Argonne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DU PAYS D’ARGONNE