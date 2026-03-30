Balade des sources Marche gourmande

13 rue du Couvent Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Une sortie à faire en famille ou entre amis pour (re)découvrir la nature et les sources naturelles autour de Rhinau. Le parcours de 8km est accessible à tous les membres de la famille, y compris aux poussettes.

Les différentes haltes gourmandes viendront ponctuer cette balade.

Tartes flambées et grillades

Soirée animée par DJ Fred .

13 rue du Couvent Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 07 92 25 aviculture.rhinau@gmail.com

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English :

L’événement Balade des sources Marche gourmande Rhinau a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Grand Ried