Balade des sources Marche gourmande Rhinau
Balade des sources Marche gourmande Rhinau dimanche 26 avril 2026.
Balade des sources Marche gourmande
13 rue du Couvent Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Une sortie à faire en famille ou entre amis pour (re)découvrir la nature et les sources naturelles autour de Rhinau. Le parcours de 8km est accessible à tous les membres de la famille, y compris aux poussettes.
Les différentes haltes gourmandes viendront ponctuer cette balade.
Tartes flambées et grillades
Soirée animée par DJ Fred .
13 rue du Couvent Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 07 92 25 aviculture.rhinau@gmail.com
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English :
L’événement Balade des sources Marche gourmande Rhinau a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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