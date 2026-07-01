Informations pratiques

Perros-Guirec

Balade dessinée

137 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Passez une matinée rando croquis aquarellé avec Sarah Plage pour découvrir le site exceptionnel de Ploumanac’h le Phare de Mean Ruz, l’Oratoire et la Chapelle de Saint-Guirec et les landes. Avec une mise en page dynamique, vous dessinerez également une collection de rochers insolites façon carnet de voyage !

Débutants bienvenus. Matériel fourni mais vous pouvez apporter un petit siège pliant léger. .

137 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Balade dessinée Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec