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AGENDA · Perros-Guirec

Balade dessinée Perros-Guirec

mercredi 15 juillet 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
137 Rue Saint-Guirec
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Balade dessinée

137 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Passez une matinée rando croquis aquarellé avec Sarah Plage pour découvrir le site exceptionnel de Ploumanac’h le Phare de Mean Ruz, l’Oratoire et la Chapelle de Saint-Guirec et les landes. Avec une mise en page dynamique, vous dessinerez également une collection de rochers insolites façon carnet de voyage !
Débutants bienvenus. Matériel fourni mais vous pouvez apporter un petit siège pliant léger.   .

137 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Balade dessinée Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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