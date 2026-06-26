TRAD FESTIVAL DÎNER SPECTACLE CAFÉ BRETON Port de plaisance Perros-Guirec
TRAD FESTIVAL DÎNER SPECTACLE CAFÉ BRETON Port de plaisance Perros-Guirec mercredi 8 juillet 2026.
Perros-Guirec
TRAD FESTIVAL DÎNER SPECTACLE CAFÉ BRETON
Port de plaisance 63, rue Anatole Le Bras Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Oh oh oh à tous les joyeux fanfarons de la rade !
Le Café Breton organise son festival traditionnel !
Venez profiter d’un dîner-spectacle au son des musiques traditionnelles bretonnes (et irlandaises, parfois ).
On vous a concocté une programmation aux petits oignons, avec que du bon monde !
Mercredi 08/07, nous accueillons Big Bang Bluegrass Band.
Réservation fortement conseillée, les places sont limitées ! .
Port de plaisance 63, rue Anatole Le Bras Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
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English :
L’événement TRAD FESTIVAL DÎNER SPECTACLE CAFÉ BRETON Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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