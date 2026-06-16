Exposition de peintures Place des Arts Place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec mercredi 1 juillet 2026.

Perros-Guirec

Exposition de peintures Place des Arts

Place de l’Hôtel de Ville Centre-ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Pour la quatorzième année, Art Trégor expose en plein air, Place des Arts, Perros-Guirec, derrière la mairie, square du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Expositions ouvertes à tous.

Les artistes sur place, disponibles pour échanger avec le public, exposent une vaste diversité de créations dans des domaines variés peinture, photographie, dessin, marqueterie et plus; du réalisme, de l’abstrait à découvrir. .

Place de l’Hôtel de Ville Centre-ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Exposition de peintures Place des Arts Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec