Balade dessinée Perros-Guirec
mercredi 29 juillet 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Balade dessinée
137 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Passez une matinée rando croquis aquarellé avec Sarah Plage pour découvrir le site exceptionnel de Ploumanac’h le Phare de Mean Ruz, l’Oratoire et la Chapelle de Saint-Guirec et les landes. Avec une mise en page dynamique, vous dessinerez également une collection de rochers insolites façon carnet de voyage !
Débutants bienvenus. Matériel fourni mais vous pouvez apporter un petit siège pliant léger. .
137 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Balade dessinée Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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