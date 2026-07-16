Balade dessinée, Pointe de la garenne, Le Hézo, Le Hézo

vendredi 24 juillet 2026 · Pointe de la garenne, Le Hézo · Le Hézo

Informations pratiques

Balade dessinée 24 juillet et 13 août Pointe de la garenne, Le Hézo Morbihan

Prix libre (conseillé de 20 euros)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:30:00+02:00

Se balader en petit groupe en ouvrant son regard à d’autres possibles, envisager le paysage d’un autre œil, garder une trace de ce que l’on voit, touche, ressent, laissez vous guider….

Embarquez dans ce micro-voyage sur les sentiers sans objectif esthétique, sans besoin de « savoir dessiner », c’est guidé en petit groupe et tout le matériel est fourni.

Sur inscription : toutunjardin.mireille@gmail.com

Pointe de la garenne, Le Hézo la garenne, le hézo Le Hézo 56450 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « toutunjardin.mireille@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:toutunjardin.mireille@gmail.com »}]

Contempler et redécouvrir le paysage, en garder la trace dans un carnet de balade – une approche sensible, artistique et poétique de la nature

Mireille Dessobry