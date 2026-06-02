Balade dinatoire au crépuscule Clos Laplume Monein

Monein

Balade dinatoire au crépuscule

Clos Laplume Chemin Bouhaben Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Profitez des lueurs du soir lors d’une balade d’1h dans les vignes avec Camille, vigneronne au Clos Laplume, pour découvrir son métier et l’histoire du Jurançon. Après une visite du chai dévoilant les secrets de vinification, prolongez la soirée autour d’une dégustation des vins du domaine accompagnée de généreuses planches Saveurs du Béarn , composées de charcuteries, de fromage de brebis et d’un dessert.

3km, chaussures de marche recommandées.

Réservation obligatoire.

En fonction du groupe ou des conditions météo, la balade peut être écourtée. Elle peut être annulée en cas de mauvais temps. .

Clos Laplume Chemin Bouhaben Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

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English : Balade dinatoire au crépuscule

L’événement Balade dinatoire au crépuscule Monein a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn