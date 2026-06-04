Balade d’observation des grands rapaces pyrénéen NISTOS Nistos

Nistos

Balade d’observation des grands rapaces pyrénéen

NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 09:30:00

fin : 2026-08-28 12:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Balade en famille pour découvrir et observer les rapaces de montagne à Cap Nestès, avec Christine, accompagnatrice en montagne.

A partir de 5 ans

Tarif 25€ adulte et 20€/enfant ( de 17 ans)

Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com

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NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com

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English :

Family outing to discover and observe mountain birds of prey at Cap Nestès, with mountain guide Christine.

Ages 5 and up

Price: 25€/adult and 20€/child (under 17)

Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com

L’événement Balade d’observation des grands rapaces pyrénéen Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65