Balade d’observation des grands rapaces pyrénéen NISTOS Nistos
Balade d’observation des grands rapaces pyrénéen NISTOS Nistos vendredi 28 août 2026.
Nistos
Balade d’observation des grands rapaces pyrénéen
NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 09:30:00
fin : 2026-08-28 12:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Balade en famille pour découvrir et observer les rapaces de montagne à Cap Nestès, avec Christine, accompagnatrice en montagne.
A partir de 5 ans
Tarif 25€ adulte et 20€/enfant ( de 17 ans)
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
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English :
Family outing to discover and observe mountain birds of prey at Cap Nestès, with mountain guide Christine.
Ages 5 and up
Price: 25€/adult and 20€/child (under 17)
Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Balade d’observation des grands rapaces pyrénéen Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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