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Balade « Du Bout-des-Landes au golf de Nantes Erdre » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

jeudi 23 juillet 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes

Balade « Du Bout-des-Landes au golf de Nantes Erdre » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Direction du patrimoine et de l'archéologie
Adresse
13 rue de Briord 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Laissez-vous conter le Bout-des-Landes à travers le regard d’une de ses habitantes ! Une déambulation singulière à la découverte de sites emblématiques du quartier, de la mosquée Arrahma au cimetière parc en passant par le golf de Nantes Erdre. Visite proposée par Lydie Boismain, habitante du quartier et présidente des HéronsJauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 3 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-du-bout-des-landes-au-golf-de-nantes-erdre


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